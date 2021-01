Titular em 2019 e 2020, lateral-esquerdo do Paysandu define perfil para o novo treinador: ‘Vencedor’

Paysandu entra em campo pala oitava de finais da Copa Verde contra o Galvez-AC, nesta quinta-feira (28). O Papão que ainda está sem um técnico contrato, terá no seu comando o treinador das categorias de bases do clube Aylton Costa.

Sobre esse assunto, o lateral-esquerdo Bruno Collaço avaliou como deve ser o perfil do novo treinador da equipe para essa temporada. “Tem que ser um técnico com o perfil do clube, perfil vencedor. Que abrace o elenco, que abrace o clube, que tenho um perfil vencedor. Esperemos que venha alguém que possa agregar”, comentou.

Após não conquistarem o acesso para Série B desse ano, esta partida marca o final da temporada para os atletas bicolores, onde precisam ‘virar a chave’ e focar na Copa Verde que pode dá uma vaga para a oitava de finais da Copa Brasil de 2021.

“Estamos muitos focados, não podemos mudar o que passou. Sabemos que a Copa Verde é muito importante, agrega muito para o clube e para todos nós. Estamos focados para começar bem, mesmo sabendo que é uma competição referente ao ano passado (2020), queremos começar bem esse ano para dá sequência”, afirmou Collaço.

O próximo adversário do Paysandu será o Galvez, que venceu de virada o São Raimundo-RR, pelo placar de 4 a 3. Vem para essa partida com dois desfalques que não chegaram viajar para Belém, o atacante Thyago, com dores no tornozelo, e o lateral-esquerdo Giovani Pereira, que se recupera de problemas musculares.

Bruno Collaço soma mais de 60 partidas com a camisa do Paysandu ao longo dessas duas temporadas, essa experiência pode ser essencial para ajudar os atletas que estão que estão subindo para o profissional nesse momento. Alguns dos atletas já haviam treinado durante a pré-temporada de 2020 com o elenco profissional.

“É um momento importante sim, acho que posso transmitir uma experiência não só pelo número de jogos mas por tudo que já passei nos jogos. Tenho procurado conversar com o pessoal mais novo. Acho importante eles terem uma referência positiva, não só minha mas de outros jogadores dentro do elenco”, finalizou o atleta.

Paysandu e Galvez-AC se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 16h, no estádio do Mangueirão. Esta partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.