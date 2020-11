The Flash do Papão? Autor de gols rápidos, atacante do Paysandu recebe apelido e afirma: 'Está sendo o meu melhor momento'

Recém-chegado ao Paysandu, o meia-atacante Marlon atuou em apenas duas partidas e já marcou três gols, sendo que dois foram contra o Ferroviário, no último domingo (22).

O atleta justifica a rapidez e a eficiência para balançar as redes: “Cheguei com muita vontade de ajudar, de crescer dentro do Paysandu. Isso é coincidência, mas é como falo, trabalhei muito para chegar nesse momento”, afirmou.

Curiosamente, os três gols que Marlon marcou com a camisa do Paysandu foram antes dos 10 minutos de partida. O primeiro, contra o Imperatriz (MA), foi marcado no primeiro minuto de partida. Já os gols contra o Ferroviário foram marcados antes dos cinco minutos, tanto no primeiro quanto no segundo tempo.

Com isso, ganhou um apelido carinho de ‘The Flash do Papão’ e avaliou o seu momento. “Agradeço o apelido e está sendo o meu melhor momento, sem dúvida, estou muito feliz e estou muito focado em ajudar e ser ajudado, isso tem sido muito positivo”, completou.

A boa fase no Paysandu - cinco jogos sem perder e três sem tomar gols - coincide com a do atleta. Ele afirma que só quer dar felicidade ao torcedor. “Com certeza está sendo um início muito bom, espero continuar ajudando o Paysandu e dando alegria para torcida”, finalizou o atleta.