'Tem que ter atitude', afirma lateral do Paysandu sobre momento do time na Série C

Em busca da recuperação na Série C do Brasileiro, o Paysandu volta a campo neste fim de semana. No sábado (12), às 19h, contra o Jacuipense, no Estádio Pituaçu, a equipe bicolor tenta a primeira vitória no nacional. Para superar o momento conturbado, o lateral-esquerdo Bruno Collaço, um dos líderes da equipe, dá a dica:

"A gente tem que ter atitude em todos os jogos. Em alguns dessa temporada a gente mostrou isso, mas tem que ser uma constante. Sabemos do peso da camisa e do clube que estamos representando. Então é essencial que todos entendam o peso que esse escudo representa", disse.

Exemplo de postura:

"Fizemos um bom jogo contra o Tombense. Teve uma intensidade muito boa, uma entrega de todos. O desempenho foi bom e tem que servir de parâmetro para todos os jogos. Temos que ter a consciência que temos que imprimir um ritmo forte para conseguir os resultados".

O que se sabe sobre o Jacuipense:

"Mudaram algumas peças, outras acabaram ficando no clube. Acredito que o modelo de jogo tem mudado também. Mesmo assim vai ser um jogo difícil, contra um time de qualidade. Tanto jogadores que permaneceram, a gente sabe da dificuldade que vai enfrentar e é mais um motivo para entrar concentrado".