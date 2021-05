Técnico por um dia, auxiliar do Paysandu destaca aspectos da virada bicolor

Na virada contra a Tuna, o Paysandu foi comandado pelo auxiliar técnico permanente Wilton Bezerra. Após a conquista do 49° título estadual, o membro da comissão técnica bicolor falou sobre a partida e valorizou as alterações feitas, de onde saiu o herói do jogo, o atacante Gabriel Barbosa, que marcou três dos quatro gols do Papão:

"As substituições começaram a desenvolver aquilo que a gente tinha como estratégia e por um período começamos a não conseguir desempenhar [tão bem]. As peças que entraram, entraram em um comprometimento absurdo e o Gabriel [Barbosa] está aí para poder provar isso", comentou.

Confira a coletiva do auxiliar do Paysandu:

Preparação durante a semana:

"A gente pontuou estratégias em relação à dificuldade que teríamos contra o adversário. Mas além da parte tática, a gente passou muita confiança para este atletas, que estavam abatidos por conta do resultado de dois gols de desvantagem do primeiro jogo. A gente falou muito do peso que essa camisa tem e só trabalhando no Paysandu para entender isso. A nação, neste momento de pandemia, não pode estar presente, mas está na cobrança o tempo todo e torcendo. Essa energia chegou aos atletas. A gente sabia das dificuldades, mas também sabíamos da grandeza do clube".

Conquista:

"Uma alegria muito grande. É um momento ímpar, que a gente vive dentro do futebol. Queria agradecer a confiança de toda a diretoria, dos atletas e de toda comissão. Ninguém deixou de acreditar em nenhum momento durante a semana. Hoje a gente foi coroado com um grande jogo e imposição".

Mudança da comissão:

"Agradecemos a comissão do Itamar Schulle, já estamos com a do professor Vinícius Eutrópio para dar apoio, para começar forte o trabalho rumo à Série B do ano que vem".