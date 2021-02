Técnico interino do Paysandu fala de mudanças no time contra o Manaus e garante: 'Não vamos ter problemas'

O técnico Aylton Costa vai comandar mais uma vez o Paysandu como interino. O compromisso será contra o Manaus, às 16 horas desta quarta-feira (3), no Estádio Bezerrão, na cidade de Gama (DF), pelas quartas de final da Copa Verde. O treinador interino falou sobre o que a torcida bicolor pode esperar do time no primeiro confronto contra o Manaus.

“A renovação é gradativa. Estamos com uma equipe jovem, mas é um grupo experiente que estava jogando o sub-23 e se junta com quem jogava a Série C. Agora, se muda alguma equipe radicalmente, independente da ideia, podemos ter desentrosamento, mas procuramos fazer repetições para evitar isso durante a partida. Não vamos ter problemas”, garantiu.

Com muitas mudanças, Aylton sabe que o time terá dificuldades contra o Manaus, que é apontado como favorito no confronto, mas acredita em um bom trabalho da equipe na primeira partida.

“Respeitamos sempre qualquer equipe mas acho que o Paysandu, independente de quem for jogar, tem que ter responsabilidade de fazer boa partida e buscar a vitória. E o Manaus é uma equipe experiente, mas vamos pegar um campo neutro e fazer de tudo para ter uma boa partida e sair com o resultado”, afirmou.

A partida entre Manaus e Paysandu vai ter transmissão lance a lance em OLiberal.com.