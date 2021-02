Técnico interino do Paysandu avalia participação da base na Copa Verde e afirma: 'Aproveitaram a oportunidade'

Após a eliminação da Copa Verde para o Manaus, o técnico interino do Aylton Costa avaliou como positiva a participação dos garotos da base do Paysandu na competição regional.

“Não gosto de lamentar muito, mas a partida poderia ter sido definida nos pênaltis. Só que a gente deixa isso para a diretoria. Mas o outro objetivo da gente era valorizar a base e isso aconteceu. Os jogadores aproveitaram essa oportunidade e a diretoria acompanhou nesses jogos e vai dar oportunidade para esses garotos”, afirmou Aylton, destacando que não pesou o fato dos jogadores serem quase todos do time sub-23.

“Os jogadores experientes ajudaram nos primeiros jogos a ter uma sequência melhor. Mas vocês viram as partidas que fizemos aí com a maioria dos jogadores sub-23 fazendo bons jogos e aguentando o final da partida. E a diretoria está vendo. Vamos sentar para conversar sobre os atletas que disputaram essa Copa Verde e o campeonato sub-23 para compor o elenco e fazer a pré-temporada”, esclareceu.

Questionado se o time bicolor poderia ter sido mais ofensivo na segunda etapa, Aylton Costa deixou claro que foram as mesmas chances de gol do início ao fim.

“Não é caso de pressionar mais o adversário. Do mesmo jeito que estávamos jogando, perdemos três, quatro gols no primeiro tempo. Tivemos chance também de fazer esses gols no segundo tempo com o ritmo que estávamos desde o início do jogo. A necessidade de fazer gol depois de estar 2 a 0 (para o Manaus), a gente teve que adiantar a equipe. A intensidade aumentou um pouco, mas as chances (de gol) continuaram do mesmo jeito”, pontuou.

O fato do atacante Debu não ter começado como titular chamou a atenção na partida de volta da Copa Verde, entrando só no segundo tempo. Aylton explicou os motivos.

“O Debu foi uma opção da comissão técnica. Fizemos uns trabalhos, até porque tinham alguns atletas do profissional com o entrosamento desde a Série C e esse espaço limitou um pouco. Mas aí vocês viram que ele foi usado até em outra posição. Sabemos da qualidade dele e ele vai ter uma sequência para mostrar o trabalho para o Itamar Schulle”, garantiu.

O Paysandu entra em recesso por sete dias. A reapresentação será apenas no dia 15 de fevereiro, quando começa a pré-temporada. O treino já será sob o comando de Itamar Schulle. O local da preparação ainda será divulgado pelo alviceleste.