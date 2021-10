Técnico e incentivador, Nad lamenta a prisão do ex-zagueiro do Paysandu: 'Sem acreditar'

O ex-zagueiro do Paysandu, Thiago Costa, de 28 anos, foi preso no último final de semana, em Parauapebas (PA), acusado de integrar uma quadrilha que furtava celulares em shows. Cria das categorias de base do Paysandu, o defensor teve como um dos seus incentivadores o técnico Nad, que o lançou para o time profissional em 2012. Nad conversou com a equipe de O Liberal e lamentou a situação.

Nad foi treinador de Thiago Costa na base do Paysandu. Na temporada de 2012, ele assumiu um tempo a equipe profissional e promoveu para o time de cima, nomes como Bartola, Billy, Brayan, Paulo Rafael e Yago Pikachu, que atualmente joga no Fortaleza-CE e é um dos destaques da equipe alencarina. Ainda técnico da base do Papão, Nad ficou triste com a notícia da prisão de Thiago Costa e relembrou os momentos felizes que tiveram no Paysandu.

"Eu vi o Thiago crescer, treinou comigo desde os 13 anos, uma pessoa do bem, que tinha o acompanhamento dos responsáveis, nunca soube de nada em ter se metido em coisas erradas. Infelizmente essa notícia me deixou muito triste, fui pego de surpresa e fiquei sem acreditar", disse, Nad, que atualmente treina a equipe Sub-17 do Papão.

Thiago Costa durante treinamento na Curuzu (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

Parceria com Pikachu

Thiago em 2012 foi titular no Paysandu em boa parte do Parazão e também do Brasileiro da Série C, jogou 31 partidas e conquistou o acesso com o clube bicolor ao lado de Pikachu. No perfil de Thiago Costa, existem várias fotos dos dois juntos na época em quando atuavam pelo Bicola.