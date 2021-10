Técnico do Paysandu diz que comandar o time agora é ‘o maior desafio’ da carreira

Com uma situação complicada na Série C, o Paysandu tem um jogo importante neste sábado (23), às 17h, na Curuzu. Nesta semana, Wilton Bezerra assumiu a equipe bicolor e terá a missão de recolocar o Papão na briga pelo acesso. De acordo com o técnico, esse é “o maior desafio" da carreira.

“O futebol permite essas situações. Você está à frente de um Paysandu numa situação dessa, de buscar o acesso para série B, não tem coisa melhor que isso. Esse desafio faz a gente ganhar muita experiência e estar mais preparado para o futebol”, declarou Bezerra.

O próximo adversário do Paysandu está em uma situação relativamente confortável. O Ituano-SP é o primeiro colocado do Grupo C do quadrangular de acesso da Terceirona. Para esse jogo, o treinador ressaltou que espera uma partida bem disputada.

“A gente espera um jogo competitivo. Eles vêm para não perder. Se eles (Ituano) acabarem com o jogo, pelo menos, com um empate eles já vão está bem encaminhados. Então, a gente sabe da dificuldade que vamos ter e, por isso, trabalhamos todos os aspectos durante a semana”, analisou Wilton Bezerra.

A partida entre Paysandu e Ituano-SP terá transmissão lance a lance no site de OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e Youtube de O Liberal.

Veja outros trechos da entrevista do técnico Wilton Bezerra:

Futuro no Paysandu

“No momento não estamos pensando no futuro. A gente está muito focado em resolver o problema do Paysandu, em buscar o acesso. O foco total está voltado para esse momento em que a gente vive e depois planejamos o ano que vem”.

Novas ideias

“O futebol a cada dia nos ensina situações. Sem dúvida o que eu vivo hoje vai me fazer amadurecer ainda mais. Trocando muitas ideias com demais profissionais do clube e vamos sair dessa situação com acesso e muito mais maturidade”

Treinos antes da decisão

“A evolução foi durante a semana, buscando aspectos táticos, técnicos e psicológicos. Estamos voltado para o lado emocional do atleta, dando confiança”