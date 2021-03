Técnico do Paysandu avalia virada sobre o Carajás e paralisação do Parazão 2021

O Paysandu chegou à terceira vitória consecutiva com a virada por 2 a 1 sobre o Carajás. Após a partida, o técnico bicolor, Itamar Schulle, falou sobre a vitória e as dificuldades encontradas contra o Pica-Pau. O treinador aproveitou para exaltar a forma como o time encarou as adversidades:

"A nossa equipe teve um jogo difícil pela frente. Teve um adversário muito equilibrado, com suas qualidades. Tivemos que passar por várias adversidades: viagem, cansaço, campo, calor. Tudo isso tivemos que superar, um placar adverso. Tivemos que ter concentração e atitude para ter mais uma vitória", comentou.

Jogadores que entraram:

"Sempre falo que o grupo vence campeonatos e isso mais uma vez se provou hoje. Tivemos jogadores que entraram e foram decisivos no gol. Uma jogada boa do Igor [Goularte] e o oportunismo do Nicolas. Depois tivemos o escanteio do João Paulo para o Gabriel".

Dificuldades na partida:

"Todo mundo gosta de ter um gramado bom para atuar, mas foi muito difícil. A temperatura 10h30 e o calor de 12h é muito forte. Nos preparamos da melhor forma possível".

Paralisação

"Nós temos tomado todos os cuidados da nossa parte. O Paysandu faz muito bem isso internamente. Mas essa questão de paralisação vou deixar para a direção, que ela possa responder, possa vir e explicar como vai acontecer isso".