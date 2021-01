Brigatti avalia empate do Paysandu e projeta Re-Pa: 'Ter equilíbrio, concentração e organização'

Após o empate sem gols contra o Londrina, o técnico do Paysandu, João Brigatti, destacou que faltou aproveitar as oportunidades no primeiro tempo para conseguir a vitória. O técnico bicolor admitiu que as mudanças na segunda etapa não foram as melhores.

“Acredito que pelo sistema de jogo que nós implantamos no primeiro e no segundo tempo para essa partida tão difícil frente ao Londrina nos deixamos de vencer a partida no primeiro tempo. O que aconteceu em Belém, quando eles tiveram um volume maior de jogo e não conseguiram converter em gols, aconteceu também com a gente hoje. Tivemos volume de jogo grande no primeiro tempo. Tivemos situações para criar situações de gols e concretizar e sair de na frente no marcador. Mas infelizmente não conseguimos. Tivemos muitos erros de passe. Principalmente no ultimo terço do campo. No segundo tempo tivemos situações adversas, fizemos troca de atletas, os que entraram nessa partida não se comportaram da maneira que a gente esperava para ter evolução da equipe. No final, o time do Londrina, precisando vencer, se atirou em cima de nós e conseguimos o resultado”, comentou.

Apesar de não voltar com os três pontos, Brigatti destacou que o empate dá força ao Paysandu, que agora está focado em conseguir a vitória no Re-Pa.

“O resultado nos vislumbra uma vitória no clássico. Assim, conseguimos a classificação e nosso objetivo. Nós vamos estudar demais o nosso adversário. Sabemos como eles jogam. Eles sabem como nós jogamos. Será uma partida decisiva. Precisamos ter um equilíbrio, uma concentração e uma organização muito grande. Atletas com saúde. Porque vai dispor demais da parte física e técnica. É recuperar agora e pensar no clássico. Será uma partida difícil, mas se a gente conseguir a vitória vamos conseguir nosso objetivo”, avaliou o técnico bicolor, que ainda reclamou da arbitragem.

“Preciso deixar registrado o que o juiz fez com a gente desde o início da partida. Eu não gosto de reclamar de arbitragem. Mas nossa diretoria tem que tomar cuidado. Eu já tinha alertado em outras situações. Ele veio, deu cartão, encheu a nossa equipe de cartão. O pessoal do banco tomou cartão, uma situação que hoje nós conseguimos superar contra tudo e todos. Não foi uma arbitragem boa. Ao longo dessa temporada não tinha pegado uma arbitragem tão ruim como essa”, comentou.

LEIA OUTROS TRECHOS DA COLETIVA:

Recuperação dos atletas

"Não tenha dúvida que sim. Até pela logística agora. Que temos até Belém vamos tentar recuperar os atletas pela partida difícil frente ao maior rival."

Força do time

"Nosso time caiu no segundo etapa. Os atletas que hoje entraram não deram sustentação em relação ao modelo de jogo de poder se atirar e ter superioridade no campo adversário. São situações que acontecem no campeonato. Foi um ano desgastante. Uma situação que é preciso entender os atletas. Não é fácil passar Natal e Ano Novo trabalhando em meio a uma pandemia. Mas tem que dar os parabéns ao atletas que foram guerreiros. Não conseguimos a vitória, mas também não tomamos gols. Jogou tudo para penúltima rodada. Temos duas rodadas. E temos um jogo difícil que se conseguirmos a vitória podemos conseguir nosso êxito."

Paulo Ricardo

"Paulo é um goleiro de muita personalidade, qualidade técnica. Faltam alguns detalhes para ele, principalmente no comando. Se faz necessário ter a comunicação, mas aos poucos vai adquirir. Tenho certeza que o Paysandu está muito bem servido, tanto ele como o Leite (Gabriel, o outro goleiro). São atletas de qualidade. No gol não preocupa a gente. Mas lógico que tem partida que haverá falhas, mas tem que sustentar porque é goleiro bom de qualidade boa."