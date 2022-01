Técnico do Paysandu agradece pré-temporada e mostra confiança na equipe

A vitória por 5 a 1 diante da seleção local, no último sábado (22), encerrou oficialmente a pré-temporada do Paysandu, realizada desde o dia 10 de janeiro, no município de Barcarena, nordeste paraense. O técnico Marcio Fernandes avalia o trabalho positivamente e assegura que o elenco está pronto para iniciar a jornada em busca do tri-campeonato estadual, a partir desta quarta-feira (26), na estreia contra o Bragantino, no estádio da Curuzu, em Belém.

Depois da vitória, a delegação bicolor retornou a Belém, onde o treinador fará mais alguns ajustes de olho na competição. Na avaliação do técnico, o resultado elástico não deve servir de parâmetro para os próximos jogos, mas sim como aperfeiçoamento de acordo com as necessidades de cada confronto. “Eu acho que o ponto principal foi a movimentação dos jogadores, mas a gente já viu algumas coisas trabalhadas na pré-temporada e os jogadores conseguiram fazer. Criamos bastante, independente do adversário e isso nos dá confiança para que a gente possa seguir firme. É lógico que estamos muito longe do que se espera da equipe. Para um primeiro jogo foi satisfatório”, afirma.

Contra o selecionado de Barcarerna, o Paysandu utilizou como time base Thiago Coelho; Polegar, Heverton, Marcão e Patrick Brey; Bileu, Ricardinho e José Aldo; Dioguinho, Marcelo Toscano e Henan. Os gols do jogo foram marcados por Bileu, Dioguinho, Marcelo Toscano e Danrley, duas vezes. Douglas diminuiu para o time local. Ainda sobre a pré-temporada, Fernandes diz que a escolha por Barcarena foi estratégica e proveitosa. “A estadia foi muito boa. Haja vista que chove muito em Belém, nós conseguimos trabalhar com tranquilidade, sem chuva. Os jogadores se empenharam muito e vejo que o período foi bem proveitoso. O povo nos acolheu muito bem e só temos a agradecer por essa pré-temporada”, resume.

A partir de agora, o Papão da Curuzu deve ganhar corpo com o elenco que vai disputar as oito partidas da primeira fase, pelo grupo A, que conta também com Amazônia Independente, Águia de Marabá e Paragominas. “A expectativa pela estreia é boa, haja vista que a equipe demonstrou uma melhora muito grande desde que chegamos. Isso dá confiança. Foram várias peças contratadas e isso requer um pouco de tempo, mas a gente já viu uma evolução muito grande do elenco, o que nos coloca no caminho certo”.