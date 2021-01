Técnico das categorias de Base do Paysandu irá assumir o comando da equipe no primeiro jogo da Copa Verde

Ainda sem treinador contratado, o técnico das categorias de base do Paysandu, Aylton Costa, irá assumir o comando da equipe profissional na primeira partida pela Copa Verde. A informação foi confirmada pelo presidente do clube Mauricio Ettinger.

O Paysandu jogará contra o vencedor de São Raimundo-RR e Galvez-AC. A partida está marcada para a próxima quinta-feira (28), às 16h, no estádio do Mangueirão. Será o primeiro jogo após a eliminação na Série C do Campeonato Brasileiro.

Em 2021, o time terá um calendário com Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Série C do Brasileirão.