Tcharlles quer esquecer passagem no rival e foca na campanha do Paysandu na Série C

Todos os jogadores que fizeram a "travessia da Almirante Barroso" tiveram que responder a seguinte pergunta: como é a sensação de defender um ex-rival? Com o atacante Tcharlles, hoje do Paysandu, não foi diferente. Nesta terça-feira (31), durante a apresentação no clube bicolor, o jogador comentou sobre a passagem recente pelo Remo. Segundo Tcharlles, o grande truque para levar a situação da melhor maneira possível é manter o respeito por ambas as equipes.

"Acredito que não haverá problema (sair do Remo e ir para o Paysandu). Nesse meio tempo estive em São Paulo e disputei o Paulista. Da mesma forma que respeitei o Paysandu quando estive lá (no Remo), vou respeitar o outro lado enquanto estiver na Curuzu", disse Tcharlles.

Apesar das perguntas envolvendo a "travessia" entre os clubes, Tcharlles preferiu focar na campanha bicolor na Série C. O jogador acredita que o Paysandu possui bons atletas e, por isso, tem plenas condições de classificação à próxima fase da Terceirona.

"É um time de jogadores experientes e eu acredito que a gente vai brigar por uma vaga. Sabemos que os adversários são difíceis, mas nós temos qualidade. Na segunda fase, precisamos ter outro espírito. Muita coisa muita e ter uma energia diferente é fundamental", disse Tcharlles.

O próximo compromisso do Paysandu pela Série C será no domingo (5), às 18h, diante do Santa Cruz, na Curuzu. Apesar da partida estar próxima, Tcharlles acredita que deve demorar mais algumas semanas para estrear com a camisa bicolor.

"Minha vontade é de jogar logo agora, mas a gente sabe que tem profissionais que estão me preparando. Mas, quem sabe, nos próximos jogos eu já posso estrear", revelou o jogador.

Paysandu e Santa Cruz pela Série C terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com