Surpresa na apresentação do Paysandu, zagueiro fala sobre a nova chance no Bicola: 'Diferente'

Uma das novidades do Paysandu na reapresentação para a disputa da Copa Verde foi a presença do zagueiro Yan, que disputou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes pelo clube. Após ter o vínculo encerrado em dezembro de 2020, o atleta fica na Curuzu até o fim do Parazão 2021.

O jogador falou sobreu seus planos estes meses que terá para mostrar que pode continuar no clube: "A expectativa é a melhor possível. Vim a primeira vez jogar pelo sub-23. Agora tenho a oportunidade de participar do elenco profissional. Tenho a expectativa de dar meu melhor, ter a oportunidade de jogar e ficar pelo paraense e poder mostrar meu trabalho", comentou.

Revelado pelo rival, o Remo, Yan já passou por diversos clubes na carreira: Paragominas, Carajás, Tuna, o time B do Santos-SP, entre outros. Ainda assim, o defensor afirma encarar a chance no Bicola como algo diferente.

"Encaro com [a chance de ter] um maior desempenho. Espero poder mostrar novamente o que mostrei no sub-23. Agora tenho a oportunidade de estar no profissional, algo diferente. Tenho várias passagens pelos times paraenses e a torcida pode esperar que vou mostrar o que mostrei nos outros clubes", finalizou.