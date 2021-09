Série C: novos contratados do Paysandu já estão regularizados e podem jogar contra o Altos-PI

O Paysandu aos poucos vai fechando o seu elenco para a reta final do campeonato Brasileiro da Série C. Os dois últimos jogadores contratados pelo Papão, o meia ofensivo José Aldo e o lateral-esquerdo Alan Cardoso, tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e já podem estrear pelo clube alviceleste contra o Altos-PI, na 17ª rodada da competição.

Eles ficaram de fora da relação da relação do jogo contra o Ferroviário-CE, mas já são opções para o técnico Roberto Fonseca. José Aldo, de 23 anos, jogou na base do Guarani-SC, Palmeiras-SP e Internacional-RS, jogou no futebol português pelo Portimonense e por último estava no Pelotas-RS.

Lateral-esquerdo Alan Cardoso iniciou os treinamentos com o restante do elenco alviceleste (John Wesley / Paysandu)

Alan Cardoso, também de 23 anos, é cria das categorias de base do Vasco da Gama-RJ. Passou pelo Sub-23 do ABC-RN e do Santos-SP, onde ficou por duas temporadas. Conquistou o acesso à Série B cok o Londrina-PR em 2020 e estava no Santa Cruz-PE. Os dois atletas não jogam desde abril, ainda pelas disputas dos campeonatos estaduais.