Série C: Após superar o Santa Cruz, Paysandu tem quase 85% de chance de classificação

O Paysandu iniciou a semana da melhor forma. Após derrotar o Santa Cruz por 1 a 0, na Curuzu, a equipe assumiu a vice-liderança do grupo A da Série C. Com isso, o Papão aumentou as chances de avançar para o mata-mata. Segundo o site Chance de Gol, a probabilidade de classificação do Bicola é de 84.7%, além de 0% de chance de rebaixamento.

A nova porcentagem do Paysandu é a segunda mais alta da chave. Apenas o Tombense, terceiro colocado, com um ponto a menos que o Papão (24 a 23), tem maior chance: 86.2%. Curiosamente, a equipe paraense tem uma probabilidade maior que o Manaus, líder (com os mesmos 24), que possue 84.1%.

Na falta de três rodadas para o fim da fase de grupos, o Paysandu pode dar um passo importante rumo ao quadrangular de acesso à Série B. Em caso de vitória na próxima segunda-feira (13), às 15h, contra o Ferroviário, no Estádio Cidade Vozão, e uma combinação de resultados, um empate na penúltima partida pode dar a classificação ao Papão.

O duelo entre Ferroviário e Paysandu tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.