Sem marcar há 13 jogos, Nicolas recebe apoio de ídolo do Paysandu: 'Na hora certa o gol vai chegar'

Nicolas publicou na rede social o quadro que ganhou do Paysandu o homenageando pelos 100 jogos pelo clube. Mas o que chamou a atenção foi comentário de um ídolo do alviceleste, o ex-atacante Robgol.

Robgol deu apoio ao atual artilheiro do Paysandu, comentando que a fase ruim vai passar. Nicolas completou 13 jogos sem balançar as redes adversárias, o que chegou a ser motivo de questionamento por parte da torcida.

“Parabéns Nicolas, te desejo muita sorte nesse próximo jogo, saiba que o gol acontece naturalmente, deixe fluir, essas fases sempre vão existir na vida de qualquer atacante, sabemos do seu potencial, do seu empenho, de sua entrega dentro de campo, na hora certa o gol vai chegar como chegou essa marca dos 100 jogos”, afirmou Robgol.

(Reprodução/ Instagram - Nicolas)

O ídolo do Papão ainda relembrou como foi a centésima partida pelo clube e destacou como é gratificante ver o que a atual diretoria fez por Nicolas.

“É muito bom esse reconhecimento por parte da diretoria, é muito gratificante. No meu centésimo jogo pelo Papão, a diretora e o treinador da época me deram de presente o banco de reservas, a homenagem veio atrás da Liberal com uma enorme faixa no Mangueirão e um torcedor me presenteou com uma camisa da seleção Brasileira com o nome Robgol e o número 100 nas costas. A boa recordação é que esse mesmo treinador precisou no segundo tempo e eu fiz o gol da Vitória, Eternamente Papão! Boa sorte!”, finalizou Robgol.

Nicolas faz o jogo 101 pelo Paysandu neste sábado (19), às 17 horas, na Curuzu, pela quarta rodada da Série C. A partida será contra o Volta Redonda e com transmissão lance a lance em OLiberal.com.