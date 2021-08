Sem lateral, Paysandu é escalado para partida contra o Floresta

O time do Paysandu parece dar liga com o avanço do trabalho do treinador Roberto Fonseca. Para a partida deste sábado (28) contra o Floresta, na Curuzu, pela 14ª rodada da Série C, o técnico mandará a campo uma equipe quase idêntica à da última partida. Veja:

A única mudança será a saida de Diego Matos para a entrada de Marcelo. O lateral esquerdo sentiu dores no jogo contra o Volta Redonda e está no departamento médico.

Paysandu e Floresta se enfrentam logo mais, às 19h. A partida terá transmissão lance a lance pelo O Liberal.com