Sem jogar há quatro meses pelo Paysandu, Ricardinho é visto no gramado do Baenão antes do Re-Pa

O meia do Paysandu Ricardinho é um dos "reforços" bicolores para o clássico Re-Pa deste domingo (3). O atleta, que se recupera de uma lesão no tendão de Aquiles, está no gramado do estádio Baenão incentivando os jogadores do Papão antes do duelo contra o maior rival.

O jogador, referência técnica do Paysandu no início do ano, operou o tendão de Aquiles após a final do Campeonato Paraense. O Papão estipulou tempo de recuperação do atleta entre 4 e 6 meses. No entanto, o prazo é questionado por especialistas.

Após a realização da cirurgia, o jogador voltou a dar entrada em um hospital da capital sentindo dores no peito. O atleta foi submetido a exames, que identificaram a presença de trombo venoso na panturrilha esquerda. Ricardinho fez um tratamento intensivo com anticoagulantes e recebeu alta dias depois.

O meia começou o tratamento de fisioterapia mais intensiva no dia 25 de junho. Em um vídeo divulgado pelo próprio Ricardinho no Instagram, o jogador fala sobre a felicidade de "calçar um tênis e sentir o pé livre". Até há algumas semanas o jogador ainda usava uma bota ortopédica, que protegia o tendão reconstruído.

A partida entre Remo e Paysandu, além da cobertura completa dos momentos pré e pós-jogo, tem transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com.