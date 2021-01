Saiba onde assistir Ypiranga-RS x Paysandu pelo quadrangular da Série C

O sábado é decisivo para o Paysandu. O Papão joga contra o Ypiranga-RS, fora de casa, pela última rodada do quadrangular da Série C. A partida ocorre às 17h, no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS). O time paraense precisa de uma vitória simples para conquistar o acesso. Em caso de empate o time paraense precisa rá torcer para o Remo não perder para o Londrina-PR, que jogam no Mangueirão.

A equipe bicolor terá a volta de peças importantes para o jogo. O lateral direito Tony, que estava suspenso, retorna ao time, além do lateral esquerdo Bruno Collaço, que estava se recuperando de uma lesão no joelho esquerdo. Outro que estava afastado era o volante Anderson Uchôa, tratando de uma lesão no púbis.

O adversário bicolor é o lanterna do grupo com 4 pontos. O Ypiranga joga por uma vitória diante do Paysandu e um tropeço do Londrina contra o Remo.