Roger Aguilera comenta sobre possível ida de zagueiro ex-Remo para o Paysandu: 'especulação'

O membro da comissão de futebol do Paysandu Roger Aguilera falou sobre uma especulação envolvendo o clube bicolor e o zagueiro Marcão, ex-Remo. Em conversa com a equipe de O Liberal, o dirigente disse que não há nada de concreto entre o Papão e o jogador.

"É especulação. Nos oferecem vários atletas, mas não temos nada de concreto", disse Roger.

Depois da eliminação da Copa Verde 2021, o Paysandu está de olho no mercado de transferências. De acordo com o próprio Roger, em entrevista ao O Liberal na segunda-feira (6), o clube já está com negociações avançadas e ainda esta semana alguns atletas podem ser anunciados.

"Nosso planejamento está sendo traçado, alguns atletas deste ano interessam para o clube. Alguns têm contrato. Esta semana vamos ter alguma coisa já adiantada em relação a contratações também. A qualquer momento vamos poder divulgar jogadores. Tem muitos bem adiantados, mas nada concretizado", revelou Roger em entrevista.

Sobre o jogador

Entre as necessidades do Paysandu para a próxima temporada está a busca por um zagueiro, que chegue para ser titular na equipe bicolor. Com a saída de Perema após cinco temporadas no clube, o Papão está sem referência no setor. Com rodagem pela Europa e times de Série B, Marcão aparece como possibilidade de grande reforço à defesa bicolor.

O jogador, no momento, está no Londrina-PR, onde jogou a Segundona. No clube paraense, Marcão foi treinado por Márcio Fernandes, técnico do Paysandu para a próxima temporada.

A possível vinda de Marcão a Belém não seria novidade na carreira do atleta. Em 2019, o zagueiro defendeu o Remo na disputa da Série C daquele ano. Pela camisa do maior rival do Papão, Marcão disputou 27 jogos e marcou três gols.

Apesar dos bons números, a temporada de 2019 foi a última consistente do jogador de 26 anos. Em 2020 ele disputou a Série B pelo Sampaio Corrêa, mas disputou apenas seis partidas. No Londrina, equipe que defendeu em 2021, foram apenas dois jogos.

Além desses clubes, Marcão acumula passagens por Luverdense, Tupi, Treze e Marítimo, de Portugal.