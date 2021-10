Retornos e desfalques: confira a lista de relacionados do Paysandu para enfrentar o Ituano

O Paysandu tem um retorno importante para o jogo contra o Ituano, marcado para este sábado (23). Após ficar de fora do primeiro jogo contra o time paulista por causa de dores na coxa esquerda, o meia José Aldo voltou a treinar. Ele foi destaque da equipe nas últimas partidas que disputou, sendo 4 no total. O nome do meia apareceu entre os 23 relacionados para o confronto que pode colocar o Papão de volta ao caminho do acesso.

Desfalques

Titular nos últimos jogos, o atacante Danrlei está fora da partida. Ele sentiu um incômodo na coxa esquerda e começou o tratamento. O lateral-direito Marcelo e o lateral-esquerdo Alan Cardoso também estão tratando a lesão na coxa esquerda.

Outros jogadores ficaram de fora da relação por opção técnica. Foi o caso do meia William Fazendinha.

Pendurados

O único pendurado do Paysandu é o lateral-esquerdo Diego Matos. Mas alguns jogadores estão com um cartão. O atacante Marlon, o meia José Aldo, o volante Ratinho, o zagueiro Perema, o atacante Rildo, o lateral-direito Leandro Silva e o volante Bruno Paulista.

Agenda

Na lanterna do grupo C, com apenas dois pontos, – dois empates e uma derrota-, o alviceleste precisa vencer para continuar pensando em acesso para a Série B. O jogo entre Paysandu e Ituano será às 17 horas deste sábado (23), na Curuzu, válido pela 4ª rodada da Série C. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.

Confira os relacionados do Paysandu:

Goleiros: Victor Souza e Elias Curzel

Zagueiros: Perema, Denilson, Victor Sallinas e Alisson

Laterais: Diego Matos, Leandro Silva

Volantes: Bruno Paulista, Jhonnatan, Paulinho, Paulo Roberto, Ratinho e Marino

Meias: José Aldo e Ruy

Atacantes: Luan Santos, Marlon, Rafael Grampola, Rildo, Robinho, Tcharlles, Thiago Santos