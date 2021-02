Reformulado, Paysandu está escalado para enfrentar o Manaus nas quartas da Copa Verde

O Paysandu divulgou a escalação para enfrentar o Manaus, às 16 horas desta quarta-feira, no Bezerrão, em Gama (DF), com transmissão lance a lance em OLiberal.com. Na primeira partida das quartas de final da Copa Verde, o alviceleste está com várias modificações, misturando remanescentes da Série C com garotos da base. O Papão também vem com uma formação tática um pouco diferente da que enfrentou o Galvez-AC no jogo das oitavas.

Confira a escalação:

O Manaus também está escalado. Confira: