Redução: Paysandu libera goleiro e volante do elenco bicolor

O volante Adriel e o goleiro Adailton já não fazem mais parte do elenco do Paysandu. O clube bicolor publicou e sua página oficial o desligamento dos jogadores.

“O Paysandu Sport Club informa que o goleiro Adailton e o volante Adriel não fazem mais parte do elenco de futebol profissional bicolor. Os contratos dos atletas terminam nesta segunda-feira (31). A instituição agradece a ambos pelos seus serviços prestados”, publicou.

Oriundo da base, Adailton não jogou no time profissional (John Wesley/Paysandu)

Adriel, que disputou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes do ano passado pelo time sub-23 do Corinthians-SP, também pode jogar como zagueiro. Ele deixa o Papão com apenas duas aparições em campo, contra Castanhal e Águia, pelo Parazão. Adailton nunca chegou a jogar no time principal.

Preparador Fìsico

Na mesma nota, o Paysandu comunica que o preparador físico Aaron Carvalho foi contratado para integrar a comissão técnica. Vaai trabalhar na área juntamente com Rodrigo Rezende e Roberto Onety.