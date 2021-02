Recém-integrado ao Paysandu, volante afirma: 'Visibilidade boa'

Recém chegado ao Paysandu, volante Adriel vem treinando com a equipe em Barcarena na pré-temporada do clube na cidade de Barcarena. Para o atleta, estar jogando em clube de massa é uma grande oportunidade na carreira.

“Oportunidade muito boa, que eu vou agarrar espero dá o meu melhor. Chego muito feliz e contente com esse novo desafio na minha carreira”, afirmou.

Adriel deve estrear com a camisa do Paysandu no próximo domingo (28), contra o Castanhal. Segundo o volante, os atletas que disputaram a última edição do Parazão conversaram com os recém chegados sobre a visibilidade do estadual.

“Falam que é uma visibilidade muito boa, todos que estão chegando agora chegam com o mesmo objetivo que é dá o melhor para o esse time”, finalizou.

A estreia do Paysandu no Parazão será contra o Castanhal, neste domingo (28), às 10h30, no estádio da Curuzu. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com