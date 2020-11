Recém-chegado ao Paysandu, atacante elogia história do clube e garante: 'O maior da Amazônia'

Recém-chegado ao Paysandu, o atacante Jefinho já pode ser utilizado para o jogo desta sexta-feira (27) contra o Botafogo-PB, às 20h, no estádio do Mangueirão. Ele já está registrado no BID da CBF. Se vai jogar ou não, portanto, é uma decisão da comissão técnica.

Entrevista

O atleta falou de algumas questões que pesaram para sua escolha pelo clube bicolor. “A história do clube! É um clube gigante, o maior da Amazônia, camisa, tudo. Pela história tradicional do clube, isso me motivou bastante para estar no Paysandu”, contou.

O atacante chega para um setor que vem atuando bem e coeso há algumas partidas disputadas na Série C. Nas últimas cinco rodadas, o ataque marcou nove gols. Sobre uma possível briga pela titularidade, o jogador afirma que chegou para somar. “Isso é bom, bom para o clube, bom para nós. É uma disputa boa na parte da frente, eu estou chegando para ajudar ao clube”, comentou.

Apesar de ser novo no clube bicolor, o atleta já conhece o Mangueirão, palco da próxima partida do Papão. Jefinho estava em campo pela equipe do Cuiabá no jogo da final da Copa Verde de 2019. Ele lembra bem do calor da torcida alviceleste, mas lamenta que a torcida não estará presente para esta decisão.

“É uma triste realidade que está acontecendo em nosso país, essa questão da pandemia. A gente sabe da força do Paysandu, do torcedor que tem no Mangueirão, a força da torcida, tudo. Infelizmente não vamos estar com eles. Tem o sócio-torcedor e o ingresso virtual que é uma força para nós, uma motivação. Infelizmente não teremos o calor do jogo, com a torcida apoiando os 90 minutos. E creio que todos estão mandando energias positivas quando estamos jogando”, finalizou o atleta.

Veja os últimos três gols do Paysandu

A partida entre Paysandu e Botafogo-PB terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.