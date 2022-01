Quer almoçar com Ricardinho e Henan? Saiba como participar do sorteio para dois torcedores

Dois sócio-torcedores adimplentes do Paysandu terão a oportunidade de almoçar nesta sexta-feira (7) com o atacante Henan e o meia Ricardinho, no restaurante Point do Açaí, em Belém. O programa Sócio Fiel Bicolor vai realizar nesta quinta-feira (6) o sorteio que vai selecionar os torcedores.

Para participar, basta o torcedor estar em dia com as mensalidades. Segundo o Paysandu, o sócio do clube possui 2,5 mil adeptos.

As inscrições podem ser feitas aqui e o resultado será divulgado ainda hoje no perfil oficial do Sócio Fiel Bicolor no Instagram.

Os ganhadores precisam estar presentes na unidade do Point do Açaí localizada na esquina das avenidas Boulevard Castilhos França com Presidente Vargas às 11h30 desta sexta-feira (7). A apresentação da carteirinha de vacinação contra a covid-19 é obrigatória.

Sócio-torcedor do Paysandu

Os planos de sócio-torcedor do Paysandu variam de R$ 9,90 a R$ 80. Mais informações no site: https://socio-paysandu.futebolcard.com/