Que horas vai ser o jogo do Paysandu? Saiba onde assistir ao vivo a partida de hoje (12/11)

As equipes Paysandu x São Raimundo (AM) disputam neste sábado (12/11) as semifinais da Copa Verde. O jogo tem ínicio às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, em Belém (PA). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Paysandu x São Raimundo ao vivo?

A partida Paysandu x São Raimundo pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming DAZN, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como Paysandu x São Raimundo​​​ chegam para o jogo?

Paysandu venceu o Humaitá por 3 a 0 durante as oitavas de final da Copa Verde. Já nas quartas, a equipe superou Tocantinópolis por 2 a 0.

São Raimundo (AM) venceu São Raimundo (PA) por 2 a 1 durante as oitavas. Em seguida, o time venceu a Tuna por 3 a 0.

A partida de ida entre Paysandu e São Raimundo foi realizada na última terça-feira (08/11) e terminou em empate por 2 a 2, com um gol da equipe bicolor nos últimos minutos do jogo.

Prováveis escalações

Paysandu: Thiago Coelho, Thiago Ennes, Genílson, Naylhor, Patrick Brey, João Vieira, Mikael, José Aldo, Robinho , Danrlei, Marlon. Técnico: Márcio Fernandes.

São Raimundo: Jonathan, Magnum, Thiago Spice, Guigui, Jefferson, Caíque, Panda, Quadrado, Kamdem, Edison Negueba, Hitalo. Técnico: Marinho.

FICHA TÉCNICA

Paysandu x São Raimundo (AM)

Copa Verde

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro, em Belém (PA)

Data/Horário: 12 de novembro de 2022, 18h30

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (FIFA-DF)

Assistente 1: Lucas Costa Modesto (CBF-DF

Assistente 2: Milton Jeronimo Souza Alves (CBF-DF)

Quarto Árbitro: Djonaltan Costa de Araújo (CBF-PA)

Analista de Campo: Lucio Ipojucan Ribeiro da Silva de Mattos (CBF-PA)