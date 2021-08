Quase sete meses depois, Paysandu perde fora de casa na Série C

Com a primeira derrota fora de casa na Série C de 2021, o Paysandu voltou a perder como visitante depois de quase sete meses. A última derrota havia sido para o Ypiranga (RS), no final da terceira divisão de 2020, em janeiro. Vale lembrar que por causa desse resultado, o Papão não conseguiu o acesso para a Segundona.

No último domingo (8), o Paysandu perdeu para o Botafogo (PB) por 2 a 1, no Almeidão. No jogo, o Papão até saiu na frente, mas deixou os donos da casa virarem. Com isso, o time bicolor saiu do G4 e caiu para a sexta colocação, com 16 pontos.

Já em janeiro, no dia 16, o Paysandu foi até Erechim enfrentar o Ypiranga (RS), no Estádio Colosso da Lagoa, com o objetivo de conseguir subir para a Série B. Mas o jogo terminou em 1 a 0 para os mandantes e o Papão deixou o acesso escapar.

O próximo jogo do Paysandu será contra o Jacuipense (BA), no sábado (14), às 19 horas, na Curuzu, em Belém (PA). A partida terá transmissão tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)