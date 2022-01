Quadro Tático: Paysandu do Parazão deve jogar num 4-4-2 e ter 'meia de mobilidade'

O Paysandu terá um importante desafio na preparação da equipe para a nova temporada. Neste sábado (22) o Bicola enfrenta a seleção de Barcarena no primeiro (e único) amistoso antes do início do Campeonato Paraense. Neste duelo, a expectativa é que o Papão mostre um pouco da "cara" que terá em 2022.

Em Barcarena, onde a equipe faz a pré-temporada, todos os treinos do Paysandu são de portões fechados. Por isso, não se pode afirmar como o Papão deverá jogar neste sábado.

Apesar disso, o Quadro Tático conseguiu dicas com o executivo de futebol do clube, Fred Gomes, de como o Papão se comportará em campo em 2022. Em um encontro com a imprensa na última segunda (17), o dirigente bicolor falou o seguinte sobre o novo elenco:

"Com a saída do Ruy, o presidente já adiantou que o Ricardinho não é meia, mas um terceiro homem de meio. Mas, dependendo da condição de jogo do professor, ele pode ser um quarto homem de meio, só que ele (Márcio Fernandes) precisa de uma meia de mobilidade e hoje só temos um, que é o José Aldo. No caso do Ruy, ele teria dificuldade de jogar com o Ricardinho. Em cima disto, ele (treinador) tem outros jogadores com as mesmas características, que é o caso do Marlon e Dioguinho", disse Fred.

Por meio dessas declarações podemos aferir:

Paysandu jogará com quatro meias

O último meia deve ser de mobilidade.

Brigam por essa vaga José Aldo, Marlon e Dioguinho.

Dessa forma, a gente pode entender um Paysandu titular jogando num 4-4-2, formação diferente da utilizada na última temporada. Com isso, a equipe deve apostar em jogadas com os laterais, para dar amplitude, e dois atacantes participativos na frente.

Segundo as declarações de Fred, José Aldo sai na frente pela vaga de "meia de mobilidade". O jogador, no entanto, deve competir com Marcelo Toscano, experiente meia, mas sem tanta vitalidade para dar intensidade ao setor.

Para o ataque, até por terem mais conhecimento da função, Dioguinho e Marlon aparecem como opções para serem companheiros de Henan. O centroavante, inclusive, tem a mobilidade necessária para gerar alternativas no setor.