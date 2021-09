Quadrangular de acesso da Série C traz diversas semelhanças ao Paysandu com o título de 2001

No ano em que o Paysandu comemora duas décadas do título conquistado na Série B de 2001, a equipe bicolor chega ao quadrangular da Terceirona em situação que lembra muito a da conquista de 20 anos atrás: vai estrear fora de casa, contra um clube de Santa Catarina e pode decidir o acesso na Curuzu, contra um time do mesmo estado.

Neste domingo (3), às 18h, contra o Criciúma-SC, o Paysandu faz o primeiro jogo da fase que definem os quatro times que sobem. Já na rodada final, o Papão recebe o mesmo adversário, em data e horário a ser definido pela CBF.

Em 2001, o Paysandu viveu experiência parecida. A equipe também estreou contra um clube de Santa Catarina, neste caso o Avaí. A partida terminou 3 a 3. Na última rodada, o Paysandu garantiu o acesso à Série A e o título da Segundona com um placar de 4 a 0 sobre o mesmo rival, sendo dois gols de Vandick, um de Gino e um de Zé Augusto.

Caso o Paysandu consiga subir de divisão, principal objetivo da equipe no ano, isso marcará outro acesso histórico para o clube em um ano que termina com o número um. Em 1991 e 2001, o clube conquistou dois títulos da Série B que o levaram à Série A. Já em 2021, o time pode retornar à Segundona.

A estreia do Papão contra o Criciúma, assim como todo o quadrangular decisivo da Série C, terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.