Presidente eleito do Paysandu confirma salários atrasados no Clube

O Paysandu, pelo segundo ano consecutivo, conseguiu a classificação para a segunda fase da Série C e vai tentar mais uma vez o tão sonhado acesso para a Segundona. Dentro de campo as coisas estão bem, mas, fora dele, o Papão encontra dificuldades para honrar seus compromissos. O presidente eleito do Bicola, Maurício Ettinger, confirmou que os salários estão atrasados, mas que nesta semana o Clube vai tentar deixar tudo quitado.

Em entrevista ao OLiberal, Ettinger foi direto ao afirmar que o momento é delicado, mas que o Paysandu está conseguindo, aos poucos, pagar jogadores, comissão técnica e funcionários.

“Nós pagamos na última sexta-feira (4) a carteira de outubro dos atletas e atualmente temos os direitos de imagens de outubro atrasado, que venceu no dia 26 de novembro. Durante esta semana, devemos pagar esse débito e ficaremos em dia. Estamos indo como sempre fizemos, realizando pagamentos a cada uma semana ou 15 dias e está dando tudo certo”, disse.

A equipe bicolor ficou na quarta posição no grupo A da Série C e ficou no grupo D, ao lado do Remo, Ypiranga-RS e Londrina-PR. Os dois melhores do grupo garantem o acesso para Série B.