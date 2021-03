Presidente do Paysandu revela estratégia administrativa: premiação de acordo com objetivos cumpridos

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, tem usado frequentemente o microblog twitter para revelar detalhes administrativos do clube.

Uma postagem recente trata de esclarecimentos a respeito da cota de premiação pela classificação na Copa do Brasil. Ettinger ponderou a respeito de impostos pagos.

1) O valor "comemorado" pela torcida foi de R$ 675.000, mas a verdade é que o clube vai receber aproximadamente R$ 607.500. O resto será retido a titulo de impostos. Não que o valor seja menos importante, ele é MUITO IMPORTANTE. — Mauricio Ettinger (@PresidentePSC) March 12, 2021

Após a consideração, Maurício revelou um sistema administrativo adotado pelo gestão do Paysandu em 2021.

2) Alguns dias atrás comentei em grupo de wpp que adotamos salários menores e uma remuneração variável de acordo com vitórias, performance e objetivos alcançados. Confirmo essa info que está viralizando. Parte da premiação da CB ficará para os atletas e a informação será pública. — Mauricio Ettinger (@PresidentePSC) March 12, 2021

Ainda conforme Ettinger, parte do valor da classificação na Copa do Brasil será repassado aos atletas, seguindo o referido modelo de gestão. Outro detalhe relevante são as despesas ainda não pagas pelo Paysandu.