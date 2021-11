Presidente do Paysandu nega pedidos de dispensa após eliminação da Série C

O presidente do Paysandu, Maurício Etinger, informou a reportagem de O Liberal que o clube não recebeu nenhum pedido de dispensa de jogadores do elenco. No último domingo (31), o clube foi eliminado da disputa da Série C do Brasileirão.

Na última semana, dois jogadores já haviam pedido dispensa do clube: Rildo e Paulinho. Os atletas pediram para deixar o clube depois que uma uniformizada bicolor invadiu o estádio da Curuzu durante uma partida da Terceirona. Na ocasião, o Papão foi goleado por 4 a 1 para o Ituano-SP.

Nas redes sociais, outros jogadores da equipe, como o meia Ruy, os atacante Rafael Grampola e Robinho, e o lateral Marcelo teriam manifestado descontentamento em permanecer em Belém.

O Paysandu volta a campo pela Série C no sábado (6), às 17h, contra o Criciúma, na Curuzu. Apesar da partida valer pela última rodada do quadrangular de acesso, o Papão não tem mais chances matemáticas de classificação para a Segundona. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.