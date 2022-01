Presidente do Paysandu sobre reta final do empréstimo de meia ao Cruzeiro: 'Ou compra ou não compra'

Emprestado pelo Paysandu ao Cruzeiro, o meia Victor Diniz teve a situação explicada pelo presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, em um evento realizado na Curuzu. Segundo o mandatário bicolor, o empréstimo do jogador à Raposa não deve mais ser prorrogado e o clube mineira precisa decidir se vai ou não comprar o jovem.

"O Victor Diniz a gente tem um contrato de empréstimo com o Cruzeiro até 31 de janeiro agora. Já tem uma cláusula de compra que é de R$ 500 mil em cinco parcelas de R$100 mil, cláusula que pode ser exercida até o final do contrato. Ele voltando [ao Paysandu], o Cruzeiro fica com 20% de vitrine durante um ano. Mas a gente ainda não teve nada definida dessa situação. Reforçando que esse empréstimo não pode mais ser prorrogado, porque, na verdade, o empréstimo era até 31 de dezembro e já foi esticado até 31 de janeiro por causa da Copinha. Agora ou compra ou não compra", afirmou Ettinger.

Com 20 anos, Victor Diniz foi revelado pelo Papão e já foi campeão estadual com o clube paraense em 2020. Profissionalmente foram quatro jogos com a camisa bicolor. Pelo Paysandu também disputou o Campeonato Brasileiro de aspirantes, teve passagem pelo Bahia-BA e está emprestado ao Cruzeiro desde 2021.