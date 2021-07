Presidente do Paysandu desafia torcida em ação de marketing bicolor

Por causa da pandemia da covid-19 e a consequente ausência dos torcedores nos estádios, diversos clubes foram prejudicados financeiramente, como o Paysandu. Pelo Twitter, o presidente do clube, Maurício Ettinger, falou sobre o tema e aproveitou para lançar um desafio ao torcedor.

A ideia é vender cinco mil passaportes bicolor, a partir de R$ 30. Vale lembrar que esta ação de marketing do clube dá acesso ao primeiro jogo do Papão com torcida:

Vamos estipular uma meta? Ano passado a fiel comprou quase 100.000 ingressos virtuais. Os passaportes, ao contrário dos ingressos virtuais, vão dar realmente acesso aos jogos. Se venderiamos 15.000, por que não vender 5.000 passaportes ao menos? Pode comprar a partir de R$30. — Mauricio Ettinger (@PresidentePSC) July 6, 2021