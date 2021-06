Com entrada garantida para quando o público for liberado, Paysandu lança o passaporte bicolor

Com a vacinação contra a covid-19 em andamento, os clubes paraense estão na expectativa para a volta do público. Com isso, o Paysandu lançou o passaporte bicolor. A ação consiste na venda antecipada de ingressos de arquibancada, na Curuzu, com entrada garantida assim que o público for liberado.

No ano passado, uma das ações promovidas pelo marketing bicolor, em busca de alternativos para conseguir recursos foi a venda dos ingressos virtuais. Essa entrada também pode garantir o passaporte bicolor para os jogos de maneira antecipada.

Como adquirir?

O torcedor adquire o passaporte bicolor comprando um ingresso pelo valor de R$30,00, cinco ingressos, por R$150,00 e, 50 ingressos, pelo valor de R$1.500,00, onde esta compra também dá direito a uma camisa oficial do Paysandu.