Presidente do Paysandu confirma proposta de outro clube por executivo: 'Estamos conversando'

Nas últimas horas, surgiram rumores de uma possível saída do executivo de futebol do Paysandu, Ítalo Rodrigues. O destino seria do CSA, de Alagoas, que disputa a Série B. A equipe de O Liberal conversou com o presidente do Papão, Maurício Ettinger, que confirmou que há uma proposta para Ítalo deixar a Curuzu.

"Ele tem proposta, estamos conversando com ele", disse o dirigente, sem confirmar o clube que negocia com o executivo.

Ítalo Rodrigues

O executivo de futebol do Paysandu, Ítalo Rodrigues, foi contratado no final de janeiro deste ano. Profissional formado no Náutico, com nove anos nos Aflitos, passando pelos cargos de auxiliar técnico, técnico e supervisor.

Em 2019, Ítalo foi eleito o melhor executivo da Região Nordeste do país. Nesse mesmo ano, o Timbu subiu para a Série B após ganhar do próprio Paysandu.