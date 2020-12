Presidente do Paysandu avalia formato do Parazão 2021: 'Será um campeonato divertido'

O presidente do Paysandu, Ricardo Gluck Paul, saiu satisfeito da reunião do Conselho Técnico que definiu o formato de disputa do Campeonato Paraense da temporada 2021, realizada na última quarta-feira (23).

O formato de disputa engloba dois grupos, sendo compostos por seis clubes cada. O detalhe é que que quatro clubes se classificam, portanto, um time será eliminado da disputa precocemente e outro será rebaixo. A lógica se aplicará nos dois grupos.

Diante da definição, Ricardo Gluck Paul, cujo mandato de presidente bicolor se encerra em dezembro, mas deve ser prorrogado para janeiro, avaliou. "Vai ser um campeonato divertido. Quando você tem um grupo de seis, classificam-se só dois, você ia chegar no meio do campeonato e ter jogos que não valeriam mais nada", disse, seguindo. "Classificando quatro, fica um campeonato divertido. Até o final você vai ter disputa de quem estará entre os quatro, de quem vai cair. Pode ser que tenha o seguinte cenário: se perder um jogo caí. Se ganhar, classifica-se entre os quatro", ressaltou.

Gluck Paul classificou o modelo de forma favorável. Porém, também chamou a atenção para um fato na hipótese de continuidade da pandemia, que inviabiliza públicos nos estádios de futebol. "A única crítica é essa questão dos 17 jogos sem torcida e isso será um problema de custo", interpretou.

O Parazão 2021 iniciará dia 27 de fevereiro e vai terminar dia 23 de maio. O Paysandu é o atual campeão paraense.