Formato do Parazão 2021 está definido; saiba como será a competição

O formato do Campeonato Paraense 2021 está definido. Conforme adiantado por OLiberal.com, a competição terá dois grupos, A1 e A2, com os seis times cada, na primeira fase. Os 12 clubes decidiram o formato na tarde desta quarta-feira (23) durante reunião do Conselho Técnico na sede da Federação Paraense de Futebol (FPF).

A reunião ainda definiu que vai cair um clube de cada grupo. Além disso, os quatro primeiros de cada grupo se classificam para as quartas de final, que serão realizadas em jogos únicos com o mando de campo de quem tiver a melhor campanha na primeira fase.

As semifinais e as finais do Campeonato Paraense 2021 terão dois jogos – ida e volta. A competição inicia no dia 27 de fevereiro e vai até 23 de maio. Um dia a mais do que foi disponibilizado pela CBF.

“Nós tivemos algumas mudanças em relação ao campeonato 2020, principalmente na segunda fase. Vamos manter na primeira fase que o grupo A1 joga contra o grupo A2, jogos de ida e volta, e agora classificam quatro de cada grupo. Agora vão ter as quartas de final com apenas jogos de ida e o mandante será o time de melhor campanha. E vamos ter as semifinais e finais com jogos de ida e volta. Acho que a competição fica mais atraente pela competitividade porque aí você tem grandes chances de classificar e fazer os jogos. E como uma das coisas mais emocionantes do futebol são as surpresas e isso pode acontecer. Vai fazer uma competição bonita em 2021. Vai ter um calendário apertado, mas os clubes saíram cientes daqui. O campeonato começa 27 de fevereiro e vai até 23 de maio”, explicou o diretor de competição da FPF, Del Filho.

Paysandu, Tuna Luso, Castanhal, Bragantino, Itupiranga e Tapajós estão no grupo A1. Já Remo, Paragominas, Águia, Independente, Carajás, Gavião Kiikatejê estão no grupo A2.

A tabela básica do Campeonato Paraense será divulgada nesta quinta-feira (24) pela FPF.