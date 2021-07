Presidente do Paysandu aponta missão inicial de novo técnico: 'Primeira vitória dentro de casa'

A última segunda-feira (27) foi agitada no Estádio da Curuzu, com a demissão do então técnico do Paysandu, Vinícius Eutrópio. Horas depois, o Papão anunciou Roberto Fonseca como substituto. O presidente do clube, Maurício Ettinger, usou o Twitter para explicar a troca e que está atento às críticas da torcida, que sempre questionou Eutrópio:

Missão

Uma das dificuldades que o Paysandu enfrenta nesta Série C do Brasileiro é a de sair vitorioso na Curuzu. Em quatro jogos foram dois empates e duas derrotas, ou seja, apenas dois pontos conquistados de 12. Com isso, o Ettinger já determinou a primeira missão do novo comandante alviceleste: vencer como mandante.