Presidente do Paysandu adota novo visual e afirma: 'Não está tão feio'

Após a vitória do Paysandu por 3 a 2 em cima do Londrina, na noite de sábado, um vídeo da diretoria bicolor comemorando o fato começou a circular nas redes sociais. Nas imagens, os dirigentes do Paysandu cantam a música de uma das torcidas organizadas do clube.

Porém, o que chamou atenção foi o novo visual do presidente do Paysandu, Ricardo Gluck Paul. Por conta do bigode, Ricardo acabou sendo "confundido" com o seu irmão gêmeo, Sérgio Gluck Paul.

"Não está tão feio, minha filha acha um charme. Pois é, estilo. É muita personalidade", afirmou.Apesar disso, o próprio mandatário bicolor confirmou à reportagem de OLiberal.com que era ele no vídeo e falou sobre a mudança no visual.

Ricardo Gluck Paul chamou a atenção pelo novo visual, agora com bigode (Reprodução)

Com a vitória em cima do Londrina, o Paysandu assumiu temporariamente a liderança do grupo D, somando 6 pontos. Mas pode cair de posição dependendo do resultado do jogo entre Remo e Ypiranga, marcado para 18 horas deste domingo (27), no Mangueirão, pela terceira rodada do quadrangular final da Série C.

Se o time azulino vencer, vai assumir a liderança do grupo e ficará mais perto do acesso para a Série B. A partida terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.

E aí torcedor, você aprovou o novo visual do presidente do Paysandu? Conta aí nos comentários.