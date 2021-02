Presidente do Paysandu admite sondagem em atleta internacional; conheça

Na tarde desta quinta-feira (11) surgiu a notícia que o Paysandu estaria sondando o atleta uruguaio Airton Albarenga, que estava disputando a segunda divisão do campeonato uruguaio pelo Sud América.

A informação foi confirmada pelo presidente do bicolor Mauricio Ettinger. “Estamos sondando, em negociação”, afirmou. Airton Albarenga é um meia ofensivo que tem como principal características cobranças de faltas e pênaltis.

Começou nas categorias de base do Sud América em 2015, já no ano seguinte foi promovido para o time profissional jogando como titular.