Preparador de goleiros deixa o Paysandu e deixa registro de agradecimento

O preparador de goleiros, Silvano Austrália, deixou o Paysandu após dois anos. Ele usou a rede social para comunicar a saída e também agradecer ao clube pelo período que ficou cuidando do treinamento dos goleiros.

“Muito obrigado Paysandu. Bom galera quero aqui falar da gratidão por poder trabalhar nesse gigante chamado Paysandu. Foram dois anos onde quem me conhece e convive no dia a dia sabe do meu empenho e da dedicação, quero agradecer a todos do clube pelo carinho e parceria, funcionários, jogadores, comissão técnica e diretoria. Agradecer aos torcedores que mandam mensagens de apoio e muitos já se tornaram amigos pra sempre. Agradecer quem me trouxe, Felipe, Eder Delarice, Ricardo Gluck Paul, Mauricio Ettinger, enfim, eu teria muitas coisas pra falar nessa despedida. Nesse momento só quero finalizar falando muito obrigado meu Deus e muito obrigado Paysandu”, declarou o treinador de goleiros na rede social.

Os goleiros do Paysandu, Paulo Ricardo e Gabriel Leite, comentaram na postagem do agora ex-treinador deles e destacaram o trabalho realizado por Silvano.

Após a eliminação da Copa Verde, o Paysandu entrou em um período de recesso. A reapresentação dos jogadores será apenas no dia 15 de fevereiro, quando inicia a pré-temporada de 2021. A expectativa é que até esse dia o time divulgue o nome do novo treinador de goleiros. Além disso, o clube também deve anunciar os nomes dos jogadores que vão compor o plantel da nova temporada.