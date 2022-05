Pipico e Leandro Silva desembarcam em Belém para jogar a Série C pelo Paysandu

O atacante Pipico e o lateral-direito Leandro Silva, duas últimas contratações anunciadas pelo Paysandu para a Série C do Brasileiro, já estão em solo paraense. A dupla desembarcou em Belém na madrugada desta quinta-feira para assinarem o contrato e conhecerem os novos companheiros de clube.

A chegada mais badalada é a do experiente centroavante. Mesmo com idade avançada, Pipico tem histórico goleador por onde passou, principalmente contando as passagens por Macaé e Santa Cruz. O jogador de 37 anos balançou as redes 59 vezes de 2018 para cá, com média de 14 gols por temporada.

Já Leandro Silva é rosto conhecido dos bicolores. Ele retorna à Curuzu cerca de seis meses depois de ser eliminado com o Papão da semifinal da Copa Verde de 2021. De lá para cá o lateral-direito esteve disputando o Campeonato Paulista pelo Água Santa. Este ano disputou 7 partidas pelo time de Diadema, quatro delas como titular.

Regularização

Para que estejam aptos a estrear neste final de semana pelo Papão, ambos precisam estar regularizados junto ao Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até esta sexta-feira (6). O Paysandu entra em campo domingo, às 18h, contra Botafogo-SP. A partida será a primeira da equipe bicolor na Curuzu nesta Série C - os dois primeiros jogos em casa da equipe tiveram que ser disputados na Arena Verde, em Paragominas, em cumprimento a punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).