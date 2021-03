Pela Copa do Brasil, Paysandu vence o Madureira, avança para a 2º fase e ganha mais de meio milhão

Na estreia pela Copa do Brasil, o Paysandu venceu o Madureira, fora de casa, por 1 a 0, gol do zagueiro, improvisado como volante, Denilson. A partida, válida pela primeira fase do torneio, foi disputada na tarde desta quarta-feira (10), no Estádio Aniceto Moscoso, no Rio de Janeiro (RJ). Com a vitória, o Papão avançou de fase.

Só por participar da primeira fase, o alviceleste já receberia R$ 560.000,00. Com a classificação, o valor será de R$ 675.000,00. Se chegar à terceira fase, o valor é R$ 1,7 milhão. Agora, o Paysandu aguarda para enfrentar o vencedor de CRB-AL e Goianésia.

O jogo

Durante a preparação para o jogo, o técnico do Paysandu, Itamar Schulle, descatou buscar o empate. E a promessa foi paga. Mesmo jogando fora de casa, foi o Papão que teve a iniciativa do encontro, tendo mais posse e lances de perigo. Ainda assim, foi o Madureira quem teve a melhor chance primeiro, mas Victor Souza, que retornou depois de desfalcar o time contra o Paragominas, salvou o Bicola na finalização de Silas.

O gol

Ainda assim, o Paysandu buscava abafar os mandantes e após a parada para hidratação, apareceu o meia Ruy. Depois de errar algumas cobranças de falta, o jogador descolou um cruzamento na medida e o zagueiro Denilson testou para o fundo do gol. Foi o primeiro gol de Denilson com a camisa do clube.

Victor Souza aparece de novo

Para o segundo tempo, a expectativa era de pressão do Madureira, mas o Paysandu, que mostrou em campo ser uma melhor equipe, continuou comandando as ações no primeiros minutos. Ainda assim, novamente precisou contar com Victor Souza. No ataque do Tricolor Suburbano, o goleiro dividiu com o adversário e impediu o empate.

0 a 1 permanece no placar

As mudanças ainda colocaram o Madureira mais em cima do Paysandu. O time de Itamar Schulle buscava o contra-ataque, porém, não conseguiu matar a partida. O Tricolor esbarrou sempre em Victor Souza, ou na boa partida da defesa bicolor. Com isso, o placar não se alterou até o fim: final, 1 a 0 Paysandu.

Ficha técnica

Madureira x Paysandu

Primeira fase da Copa do Brasil

Data e horário: 10 de março, às 15h30

Estádio: Aniceto Moscoso

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (CBF/PI)

Assistente: Rogério de Oliveira Braga (CBF/PI) e Márcio Iglésias Araújo Silva (CBF/PI)

Quarto árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (CBF/PI)

Gol: Denilson (PAY) aos 35/1T

Cartões amarelos: Denilson (PAY)

Madureira: Lucão; Bruno Oliveira, Maurício Barbosa, Breno Calixto, Juninho Monteiro; Eberson, Rodrigo Yuri, Caíque Valdívia (Elias); Silas Gomes, Bruno Santos (Wander) e Luiz Paulo. Técnico: Toninho Andrade.

Paysandu: Victor Souza; Israel, Yan, Perema, Diego Matos; Denilson (Elyeser), Ratinho, Ruy (João Paulo); Marlon (Bruno Collaço), Ari Moura (Igor Goularte) e Nicolas. Técnico: Itamar Schulle.