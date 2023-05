Paysandu x Goiás: Clima tranquilo e público abaixo marca pré-jogo da final da Copa Verde

O trânsito pela avenida Centenário está mais calmo do que o usual em dias de jogos, mesmo a poucos minutos do início do embate entre Paysandu e Goiás, na noite desta quarta-feira (17), às 20h, no Mangueirão, pela final da Copa Verde. Apesar do engarrafamento, se chega ao estádio sem maiores transtornos.

Enquanto isso, no setor do Paysandu, no lado de fora do Mangueirão, os torcedores aproveitam o momento pré-jogo para comer e entrar no clima da partida. Ainda assim, a entrada no estádio está sendo sem problemas.

VEJA MAIS

Por fim, até o momento, o público, que ainda adentra ao Estádio, está longe de lotar ao menos o setor bicolor. Cerca de 40 minutos antes do início da partida, a presença do torcedor bicolor está abaixo que o esperado em uma final de campeonato, por causa do momento da equipe na Série C.

Acompanhe a partida pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.