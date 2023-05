Paysandu x Cametá: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (24/05) pelo Parazão

As equipes Paysandu x Cametá jogam nesta quarta-feira (24/05) pelo terceiro lugar do Campeonato Paraense. A partida será realizada às 20h (horário de Brasília), no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, em Belém (PA). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Paysandu x Cametá ao vivo?

A partida Paysandu x Cametá pode ser assistida ao vivo pela TV Cultura (PA) e pelo canal de Youtube Esporte na Cultura, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Paysandu x Cametá chegam para o jogo?

Na fase de grupos, Paysandu liderou o Grupo B do Parazão com 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 15 gols marcados e 8 gols sofridos. Nas quartas de final, o time eliminou a Tuna após uma vitória de 4 a 1 e um empate de 1 a 1.

Já Cametá foi o 3° colocado do Grupo B e somou 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 12 gols marcados e 9 gols sofridos. Depois, o time eliminou São Francisco e foi superado pelo Remo.

A partida de ida entre Cametá e Paysandu terminou em empate de 1 a 1.

Prováveis Escalações

Cametá: Pedro Henrique; Pedrão, Marcão, Negueba, Rayro, George; Ryan, Guilherme, Pet, Léo Pará e Rogerinho. Técnico: Rogerinho Gameleira.

Paysandu: Gabriel Bernard; Edilson, Filemon, Genílson, Igor Fernandes; Naylhor, João Vieira, Geovane; Bruno Alves, Luis Phelipe e Mário Sérgio. Técnico: Marquinhos Santos.

FICHA TÉCNICA

Paysandu x Cametá

Campeonato Paraense

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro, em Belém (PA)

Data/Horário: 24 de maio de 2023, 20h