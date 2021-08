Paysandu visita o Botafogo-PB em busca da manutenção dentro do G-4 do grupo A da Série C

Paysandu e Botafogo-PB se enfrentam neste domingo (8), dia do Pais, pela manutenção no G-4 do grupo A da Série C. A partida realizada às 18 horas, no Almeidão, em João Pessoa, encerra a 11ª rodada da competição.

São dois times que estão com a mesma pontuação, 16 pontos, mas o Belo é o vice-líder e o Papão o terceiro colocado pelos critérios de desempate. Também é o confronto do melhor visitante com a melhor defesa do grupo, na qual o Paysandu, que venceu três e empatou dois jogos fora de casa, espera levar a melhor e ter revanche. Na partida em Belém, realizada em junho, o Botafogo venceu o Alviceleste por 2 a 0.

Para o confronto, o time paraense não terá dois jogadores. Ratinho, expulso na rodada passada, e Bruno Paulista, que levou o terceiro amarelo, cumprem suspensão. Ao que tudo indica, o técnico Roberto Fonseca pode colocar no meio-campo Marino e Jhonnatan ao lado de Paulo Roberto.

O Paysandu deve entrar em Victor Souza; Marcelo, Perema, Denilson e Diego Matos; Marino, Paulo Roberto e Jhonnatan; Marlon, Thiago Santos e Luan Santos.

Botafogo-PB

O Botafogo-PB terá o desfalque dos zagueiros Willian Machado, suspenso, e Fred, que deve ficar fora da equipe por mais 30 dias por conta de uma lesão no joelho. Uma dura perda para o técnico Gerson Gusmão, que comanda a melhor defesa do campeonato, com apenas cinco gols sofridos em 10 jogos.

Sem Fred e Willian, o time pode voltar com a linha de quatro, jogando com dois zagueiros e dois laterais. Assim, o Botafogo-PB pode ser escalado com Lucas; Sávio, Daniel Felipe, Gabriel Yanno e Gabriel Araújo; Amaral, Pablo, Clayton, Juba e Esquerdinha; Éderson..

Ficha Técnica

Botafogo-PB x Paysandu

11ª rodada da Série C

Local: Almeidão – João Pessoa (PB)

Hora: 18 horas

Árbitro: Antonio Marcio Teixeira da Silva (CD/MG)

Árbitro Assistente 1: Magno Arantes Lira (AB/MG)

Árbitro Assistente 2: Augusto Magno de Ramos (CD/MG)

Quarto Árbitro: José Ferreira de Sousa Neto (CD/PB)

Botafogo-PB: Lucas; Sávio, Daniel Felipe, Gabriel Yanno e Gabriel Araújo; Amaral, Pablo, Clayton, Juba e Esquerdinha; Éderson

Técnico: Gerson Gusmão

Paysandu: Victor Souza; Marcelo, Perema, Denilson e Diego Matos; Marino, Paulo Roberto e Jhonnatan; Marlon, Thiago Santos e Luan Santos

Técnico: Roberto Fonseca