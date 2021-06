Paysandu: Victor Souza avalia vitória, exalta participação de Eutrópio e mira o Volta Redonda-RJ

O Paysandu já está em Belém, após conquistar a vitória contra o Jacuipense-BA, no último sábado (12), em Salvador (BA), pelo placar de 2 a 0. Os três pontos dão uma certa tranquilidade ao técnico Vinícius Etrópio e seu elenco, já que o clima estava bastante conturbado na Curuzu após derrota para o Botafogo-PB. O goleiro Victor Souza, um dos jogadores mais criticados pela torcida no revés contra o Belo, falou sobre a motivação com a vitória contra o time baiano, mas já pensa no Volta Redonda-RJ, próximo adversário Bicolor.

O Camisa 1 do Papão teve participação importante na vitória do último final de semana com defesas difíceis, que salvaram o clube alviceleste. O jogador gostou da atuação da equipe e salientou a importância do trabalho de Vinícius Eutrópio no repasse de informações sobre o Jacuipense.

“Todo mundo se dou ao máximo, o professor passou as informações de todos os jogadores de forma individual, conseguimos neutralizar as jogadas e marcamos dois gols, saímos com os três pontos que é o mais importante”, falou.

O próximo compromisso do Papão na Série C é no sábado (19), às 17h, na Curuzu, contra o Volta Redonda-RJ, atual líder do grupo A com seis pontos. O goleiro Victor Souza avaliou o adversário e sabe da importância em engrenar uma sequência de vitórias na Série C, uma competição que é “tiro curto”.

“Agora é outra ‘guerra’, não temos espaço para comemorarmos, fizemos o nosso dever na competição que era vencer, pois estávamos precisando. Agora em casa, contra o Volta Redonda, temos que jogar muito, é uma equipe boa, vem para vencer, mas tenho certeza que vamos lutar, trabalhar na semana, para sairmos com os três pontos”, finalizou.

Paysandu x Volta Redonda se enfrentam no sábado (19), às 17h, no Estádio da Curuzu, pela quarta rodada da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.